Toate scenariile pentru pensiile românilor. De unde vin banii?

Publicat 20 aug. 2026, 18:42 Sursă Realitatea PLUS

Iar fără indexarea veniturilor puterea de cumpărare va continua să scadă și va crește riscul românilor aflați la un pas de sărăcie! Deja 2,7 milioane de români încasează pensii sub valoarea coșului de consum. Inclusiv președintele Consiliului Fiscal a spus că e nevoie de o indexare.

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