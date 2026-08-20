Actualitate· 1 min citire
Toate scenariile pentru pensiile românilor. De unde vin banii?
Pensionarii din România
Publicat20 aug. 2026, 18:42
SursăRealitatea PLUS
Iar fără indexarea veniturilor puterea de cumpărare va continua să scadă și va crește riscul românilor aflați la un pas de sărăcie! Deja 2,7 milioane de români încasează pensii sub valoarea coșului de consum. Inclusiv președintele Consiliului Fiscal a spus că e nevoie de o indexare.
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