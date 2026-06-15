Ședință crucială la PNL. Liberalii au votat împotriva unei colaborări cu PSD. Ce mesaje au transmis Bolojan și Veștea – LIVE TEXT

Publicat 15 iun. 2026, 16:34 Actualizat 15 iun. 2026, 18:05 Sursă Realitatea.net

A început ședința crucială de la PNL, la care liberalii trebuie să decidă prin vot dacă îl susțin sau nu pe Adrian Veștea. Mai mulți lideri marcanți ai partidului – președinți de filiale, parlamentari și șefi de consilii județene – au ieșit public cu mesaje de susținere pentru Veștea. Aceștia invocă urgența deblocării țării, criza economică și riscul pierderii fondurilor din PNRR. La scurt timp după întrunirea conducerii PNL, s‑a votat împotriva oricărei colaborări cu PSD la guvernare, ceea ce sugerează că aripa Bolojan are mai multe voturi.

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