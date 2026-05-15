PSD vrea reducerea TVA la 19%. Propunerea va fi prezentată la discuțiile cu Nicușor Dan – SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

PSD intră la consultările de la Cotroceni cu un plan de măsuri economice și sociale, între care cele mai importante ar fi reducerea TVA, eliminarea CASS și indexarea pensiilor, au precizat surse din rânndul social-democraților, ciatte de Realitatea Plus.

PSD și-ar dori reducerea TVA la 19% de la 1 ianuarie și eliminarea plății CASS pentru pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei și pentru noile mame sau veteranii de război. În plus, și pensiile ar putea fi indexate cu rata inflației la începutul anului următor. Sunt doar câteva dintre măsurile pregătite de social-democrați.

Sursele citate afirmă că social-democrații vor insista pe reducerea TVA, măsură pe care o prezintă drept esențială pentru temperarea prețurilor și stimularea consumului.

Potrivit acelorași surse, aceste propuneri reprezintă „o parte dintre măsurile pe care PSD le-ar implementa la guvernare”, iar partidul intenționează să le prezinte ca linii roșii în negocierile pentru formarea unei majorități.