PSD vrea reducerea TVA la 19%. Propunerea va fi prezentată la discuțiile cu Nicușor Dan – SURSE
PSD se va duce luni la discuți cu Nicușor Dan
PSD intră la consultările de la Cotroceni cu un plan de măsuri economice și sociale, între care cele mai importante ar fi reducerea TVA, eliminarea CASS și indexarea pensiilor, au precizat surse din rânndul social-democraților, ciatte de Realitatea Plus.
PSD și-ar dori reducerea TVA la 19% de la 1 ianuarie și eliminarea plății CASS pentru pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei și pentru noile mame sau veteranii de război. În plus, și pensiile ar putea fi indexate cu rata inflației la începutul anului următor. Sunt doar câteva dintre măsurile pregătite de social-democrați.
Sursele citate afirmă că social-democrații vor insista pe reducerea TVA, măsură pe care o prezintă drept esențială pentru temperarea prețurilor și stimularea consumului.
Potrivit acelorași surse, aceste propuneri reprezintă „o parte dintre măsurile pe care PSD le-ar implementa la guvernare”, iar partidul intenționează să le prezinte ca linii roșii în negocierile pentru formarea unei majorități.
Citește și:
- 08:33 - Cifre-șoc, ce își mai permit românii să cumpere după scumpiri. Realitatea bate și prognozele experților
- 08:27 - Florin Cîțu demontează explicațiile lui Ilie Bolojan: Este analfabetism economic) să crezi că crezi într-o creștere sănătoasă dacă înlocuiești consumul cu investițiile
- 23:20 - Bilet unic de tren în Europa. Planul UE pentru călătorii simple
- 22:40 - Anca Alexandrescu: „Cei care mă fac pe mine PSD-istă în continuare o să înțeleagă după ce vor vedea emisiunea cu domnul Georgescu!”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News