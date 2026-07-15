Rușii stau la coadă la benzinării, ca românii pe vremea lui Ceaușescu – VIDEO

Criza de combustibil din Rusia se agravează, pe măsură ce Ucraina lovește tot mai multe obiective de infrastructură petrolieră și nave de transport. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare amintesc de cozile uriașe din România lui Nicolae Ceaușescu, după introducerea restricțiilor și a celebrei reguli „cu soț, fără soț”.
Într-un videoclip devenit viral, filmat în Novosibirsk, un șofer spune că merge cu 60 km/h pe lângă coloana de mașini, care — potrivit duratei filmării — se întinde pe o distanță de peste un kilometru și jumătate.
Situația vine pe fondul atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse, care au lovit în ultimele luni:
peste 20 de rafinării, inclusiv instalații critice precum Kapotnia, Tuapse, Volgograd și Ryazan;
depozite de combustibil din Belgorod, Kursk și Krasnodar;
nave logistice ale Flotei din Marea Neagră, inclusiv petroliere militare și cargouri folosite la aprovizionare.
Aceste lovituri au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu peste 15–20%, potrivit estimărilor occidentale, afectând direct lanțul de aprovizionare intern și generând penurii regionale.
Imaginile cu cozi interminabile au stârnit comparații cu România lui Nicolae Ceaușescu în anii ’80, când oamenii așteptau ore întregi la benzinării. În 1981 au fost introduse restricții și regula circulației alternative în zilele de duminică, măsuri care au venit la pachet cu raționalizarea benzinei.