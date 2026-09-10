Românii cu rate mari mai au de așteptat. Legea despăgubirilor pentru ROBOR, amânată în Senat

Proiectul de lege care prevede despăgubirea românilor afectați de practicile anticoncurențiale ale băncilor sau de calcularea eronată a dobânzilor a fost amânat cu două săptămâni în Comisia Economică a Senatului. Inițiativa lui Daniel Zamfir prevede restituirea sumelor încasate nejustificat, recalcularea creditelor și crearea unui fond de compensare alimentat din profiturile băncilor, conform Realitatea PLUS.
Proiectul de lege care prevede despăgubirea clienților prejudiciați de bănci prin practici anticoncurențiale sau prin calcularea eronată a dobânzilor a fost amânat cu două săptămâni în Comisia Economică a Senatului. Inițiativa aparține senatorului PSD Daniel Zamfir și vizează inclusiv românii care au plătit rate mai mari la creditele în lei în contextul modului în care a fost stabilit ROBOR.
PSD propune o lege pentru despăgubirea românilor care ar fi fost prejudiciați prin indicele ROBOR
Proiectul propune ca băncile să restituie sumele încasate nejustificat și să recalculeze creditele clienților afectați. De asemenea, inițiativa prevede crearea unui fond de compensare care ar urma să fie alimentat din profiturile instituțiilor bancare, însă senatorii au decis să amâne dezbaterile și votul pentru clarificarea mai multor prevederi.
Ce despăgubiri ar putea primi românii afectați de calcularea dobânzilor?
Potrivit proiectului, clienții care au fost prejudiciați prin practici anticoncurențiale sau prin calcularea eronată a dobânzilor ar putea beneficia de recalcularea creditelor și de restituirea sumelor plătite în plus. Inițiativa urmărește astfel compensarea persoanelor care ar fi suportat costuri mai mari la rate ca urmare a unor practici constatate în sectorul bancar.
Proiectul mai prevede înființarea unui fond special de compensare, alimentat din profiturile băncilor. Din acest fond ar urma să fie acoperite despăgubirile acordate clienților afectați, însă mecanismul exact trebuie clarificat înainte ca inițiativa să fie supusă din nou dezbaterii.
De ce a fost amânat proiectul în Comisia Economică a Senatului?
Senatorii din Comisia Economică au decis amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor și a votului asupra proiectului. În această perioadă urmează să fie analizate mai atent prevederile inițiativei și să fie formulate amendamente înainte ca discuțiile să fie reluate.
Amânarea intervine în condițiile în care mii de români care au credite în lei continuă să achite rate ridicate. Proiectul urmărește să stabilească un mecanism prin care persoanele considerate prejudiciate să își poată recupera banii și să beneficieze de recalcularea obligațiilor către bănci.
De ce nu susține BNR actuala formă a legii?
Banca Națională a României nu susține proiectul în forma actuală și avertizează că unele dintre prevederi suprapun regimuri juridice diferite. BNR atrage atenția și asupra posibilului impact pe care noul mecanism l-ar putea avea asupra modului de funcționare a dobânzii variabile.
Observațiile BNR sunt printre aspectele care urmează să fie analizate înainte de reluarea dezbaterilor. Senatorii trebuie să clarifice forma juridică a despăgubirilor și modul în care acestea s-ar aplica în relația dintre clienți și instituțiile de credit.
Ce legătură are proiectul cu investigația privind ROBOR?
Inițiativa vine după ce, în iunie 2026, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România în urma unei investigații privind modul de stabilire a ROBOR. Potrivit informațiilor prezentate, autoritatea a constatat existența unei coordonări artificiale în stabilirea indicelui, iar această situație a readus în discuție problema despăgubirii clienților care ar fi fost afectați.
Senatorii urmează acum să revizuiască prevederile proiectului și să formuleze amendamente înainte de reluarea dezbaterilor în Comisia Economică. Ulterior, inițiativa va putea reveni la vot, după clarificarea mecanismelor de compensare și a observațiilor ridicate în timpul discuțiilor.