România schimbă regulile pentru muncitorii străini. Ce trebuie să facă firmele care angajează cetățeni din India și Nepal

Publicat 4 nov. 2026, 18:01 Sursă Realitatea.Net

Angajatorii care nu respectă condițiile impuse pentru recrutarea și angajarea muncitorilor străini pot primi amenzi de până la 30.000 de lei pentru fiecare persoană vizată. Noile prevederi legislative vizează inclusiv salariile, contractele de muncă și condițiile de cazare.

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