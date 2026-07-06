Actualitate· 2 min citire
România, protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în Portul Constanța. Anunțul ministrului de Externe
FOTO: Arhivă
Publicat6 iul. 2026, 07:09
SursăRealitatea.Net
Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că România şi Ucraina discută un protocol destinat prevenirii unor incidente precum explozia dronei din Portul Constanţa. Potrivit acesteia, autorităţile ucrainene vor informa partea română dacă vor pierde controlul unor drone şi vor încerca să le detoneze înainte ca acestea să pătrundă în apele teritoriale ale României.
Citește și
- 12:25George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”
- 12:19O mare companie low cost din Europa va fi cumpărată de americani. Tranzacție de 6 miliarde de euro
- 10:32Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai
- 10:29Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News