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România, protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în Portul Constanța. Anunțul ministrului de Externe

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat6 iul. 2026, 07:09
SursăRealitatea.Net

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că România şi Ucraina discută un protocol destinat prevenirii unor incidente precum explozia dronei din Portul Constanţa. Potrivit acesteia, autorităţile ucrainene vor informa partea română dacă vor pierde controlul unor drone şi vor încerca să le detoneze înainte ca acestea să pătrundă în apele teritoriale ale României.

”Micşorăm riscurile pe cât posibil”

”Colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, aşa cum au şi spus public, atât din partea României, cât şi din partea Ucrainei de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezenţa dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micşorăm riscurile pe cât posibil”, a declarat ministrul de Externe la postul public de televiziune.

”Ne permite să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile”

De asemenea, Oana Ţoiu a explicat că au fost deja câteva elemente discutate cu partea ucraineană.

”În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile. Evident, acest lucru, mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în aşa fel încât această opţiune de explozie, care este preprogramată, să nu poată fi în apele noastre teritoriale şi dacă prezintă un risc de securitate în acest sens. Au fost stabilite şi elemente privind un protocol comun care să asigure atât schimbul de informaţii la timp, cât şi mecanismele comune de a preveni incidente de această natură şi paşii următori în direcţia asta”, a mai spus șefa de la Externe.

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