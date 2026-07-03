Riscul unor noi valuri de căldură menține prețurile la energie ridicate în Europa

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 3 iul. 2026, 08:21

Riscul unor noi valuri de căldură în luna iulie continuă să mențină prețurile la energie electrică la un nivel ridicat în Europa, după ce temperaturile record din iunie au împins costurile la cel mai înalt nivel de la criza energetică din 2022, transmite Bloomberg.

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