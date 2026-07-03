Riscul unor noi valuri de căldură menține prețurile la energie ridicate în Europa

Riscul unor noi valuri de căldură în luna iulie continuă să mențină prețurile la energie electrică la un nivel ridicat în Europa, după ce temperaturile record din iunie au împins costurile la cel mai înalt nivel de la criza energetică din 2022, transmite Bloomberg.
Prețurile la energie au crescut brusc pe fondul temperaturilor record înregistrate pe continent, care au stimulat cererea de aer condiționat și, în același timp, au limitat oferta disponibilă pe piață. Bloomberg notează că episodul a scos în evidență modul în care căldura extremă, legată de schimbările climatice, poate perturba piețele de energie electrică prin mai multe canale simultan — un fenomen care se regăsește la nivel global.
Noi valuri de căldură așteptate în mai multe țări
Prognozele meteo arată un risc ridicat de noi episoade caniculare în Marea Britanie, Spania, Germania și Franța chiar în această lună. Deși nu se anticipează valori la fel de extreme ca cele din iunie, Met Office a avertizat că un val de căldură ar putea afecta Marea Britanie încă din acest weekend.
Meteorologul Matthew Dros, de la Vaisala, estimează că, în cea mai mare parte a Europei, temperaturile vor depăși cu 2 până la 8 grade Celsius valorile normale ale sezonului. Potrivit acestuia, până la mijlocul lunii, Franța ar putea redeveni epicentrul valului de căldură, pe măsură ce presiunea atmosferică ridicată, temperaturile neobișnuit de mari ale mărilor și solurile uscate rămase după episoadele anterioare se vor combina și se vor amplifica reciproc.
Prețurile la electricitate, aproape de vârful din iunie
În Germania, contractele futures pentru energie cu livrare luna viitoare au urcat joi cu 2,2%, ajungând la 103,58 euro pe megawatt-oră la bursa Epex — un nivel apropiat de maximul înregistrat în iunie și aproape de cel mai ridicat prag de la începutul anului.
Valul de căldură din iunie a redus semnificativ oferta de energie, prin scăderea producției eoliene și limitarea capacității centralelor nucleare din Franța și Elveția, afectate de temperaturile ridicate ale apei de răcire. În același timp, consumul de electricitate a crescut abrupt din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat.
Astfel, luna trecută, prețurile medii pentru electricitatea livrată în ziua următoare au atins 109,50 euro pe megawatt-oră în Germania și 115,76 euro în Marea Britanie — cele mai ridicate niveluri din iunie 2022 încoace, potrivit datelor Epex Spot SE. În Franța, prețurile au urcat la cel mai înalt nivel din 2023.
Analiștii avertizează asupra unui posibil scenariu similar
Nathalie Gerl, analist la London Stock Exchange Group, a declarat că un nou val de căldură ar putea exercita o presiune comparabilă asupra sistemului energetic, într-un context de producție eoliană redusă și constrângeri asupra centralelor nucleare franceze.
Piețele urmăresc îndeaproape posibilitatea unei repetări a creșterilor bruște de preț observate în iunie, când tarifele orare au atins 665,82 euro pe megawatt-oră în Germania și 313,36 euro în Franța, conform datelor Epex Spot SE.
Potrivit lui Gerl, deși situația generală a aprovizionării nu a fost una excepțional de dificilă, producătorii de energie au transmis în mod repetat oferte de seară cu mult peste costurile marginale estimate. Explicația ține de riscul ca unitățile de generare să nu pornească la timp sau să-și piardă eficiența în condiții de căldură extremă — o incertitudine care obligă producătorii să se asigure împotriva riscului de a fi nevoiți să cumpere energie de urgență, de pe piață, în regim de ultim moment. „Ofertele de seară ridicate înregistrate în timpul ultimului val de căldură ar putea reapărea în condiții similare”, a conchis Gerl.