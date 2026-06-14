Reînvie un gigant energetic al României: Una dintre cele mai importante centrale repornește săptămâna viitoare

La cinci ani de la închiderea definitive a vechii facilități pe cărbune, centrala de la Mintia este gata să reintre în sistemul energetic național, complet transformată. Săptămâna viitoare va fi livrat primul megawatt în rețeaua națională, odată cu demararea testelor la cald pentru noua turbină pe gaze, un moment de cotitură pentru independența energetică a României.
Noua centrală energetică de la Mintia se pregătește pentru primele teste majore de conectare la sistemul național. Potrivit unor surse din sectorul energetic, citate de Economica, procesul de energizare este programat pentru data de 15 iunie.
Dacă totul decurge conform planului, între 17 și 18 iunie — sau cel târziu până la finalul acelei săptămâni — primii megawați produși la Mintia vor fi introduși oficial în rețeaua electrică. Această primă fază de teste la cald, dedicată exclusiv primei turbine, urmează să se întindă pe o perioadă de o lună sau o lună și jumătate.
Creșterea treptată a producției: Peste 1.000 MW până la finalul anului
Deși proiectul este unul gigantic, centrala nu va funcționa imediat la capacitate maximă. Repornirea se va face etapizat, pe măsuri ce echipamentele sunt integrate în sistem:
Prima etapă (Iunie): Punerea în funcțiune a primei turbine pe gaz, care dispune de o putere de 590 MW.
A doua etapă (Iulie): Energizarea celei de-a doua turbine pe gaz, cu o capacitate identică, tot de 590 MW.
Dacă toate etapele tehnice și verificările din teren se vor desfășura fără incidente, noua centrală de la Mintia ar putea livra energie în regim comercial la o capacitate de peste 1.000 MW înainte de sfârșitul acestui an.
Drumul spre 1.700 MW: Mintia va deveni cea mai mare centrală din Europa
Pentru ca obiectivul final de 1.700 MW să fie atins, proiectul mai are de parcurs câteva borne tehnice și de infrastructură extrem de importante. Funcționarea la capacitate totală necesită trecerea la un ciclu combinat, proces care depinde de montarea unei turbine pe abur (deja livrată la fața locului) și a cazanului aferent, care încă nu a sosit. În plus, extinderea presupune instalarea unui nou transformator în stația electrică și lucrări de întărire a unei linii de transport din rețeaua Transelectrica.
Din cauza acestor complexități tehnice, termenul final pentru funcționarea la capacitate completă a fost decalat pentru ultima parte a anului 2027, cu un an mai târziu față de calendarul estimat inițial. La finalul acestor lucrări, Mintia va deține titlul de cea mai mare centrală de acest tip de pe întregul continent european.
O investiție privată de 1,4 miliarde de euro pe cenușa vechii termocentrale
Ambițiosul proiect de transformare este dezvoltat de compania Mass Global Energy Rom, care a achiziționat activele vechii termocentrale în anul 2022, în schimbul sumei de 91,23 milioane de euro (fără TVA).
Investiția totală pentru construcția noii facilități pe gaze se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de euro. Odată finalizată, centrala va avea o producție anuală estimată la peste 12.000 GWh de energie electrică, aducând un aport masiv la siguranța energetică a țării.
Noua eră a gazului vine să înlocuiască definitiv istoria cărbunelui de la Hunedoara; vechea termocentrală Mintia a fost oprită pentru totdeauna în noaptea de 26 spre 27 iulie 2021, după mai bine de jumătate de secol de activitate neîntreruptă.