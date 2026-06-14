Reînvie un gigant energetic al României: Una dintre cele mai importante centrale repornește săptămâna viitoare

Publicat 14 iun. 2026, 20:15 Sursă Realitatea.Net

La cinci ani de la închiderea definitive a vechii facilități pe cărbune, centrala de la Mintia este gata să reintre în sistemul energetic național, complet transformată. Săptămâna viitoare va fi livrat primul megawatt în rețeaua națională, odată cu demararea testelor la cald pentru noua turbină pe gaze, un moment de cotitură pentru independența energetică a României.

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