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PSD cere reducerea TVA și a accizelor la carburanți. Problema scumpirilor ajunge în Parlament
Publicat23 iul. 2026, 18:25
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a depus în Parlament proiectul pentru revenirea la starea de urgență pe piața carburanților. Acesta cuprinde reducerea accizei și reducerea TVA pentru carburanți.
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