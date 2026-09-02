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Protest la Carfil Brașov: Angajații cer salariile restante și se tem de concedieri, în timp ce directorul este în concediu
Publicat2 sept. 2026, 09:37
Actualizat2 sept. 2026, 10:46
SursăRealitatea.net
Zeci de angajați ai companiei de stat Carfil Brașov, parte a Romarm, au întrerupt din nou lucrul, miercuri dimineață, nemulțumiți de neplata drepturilor salariale și de viitorul incert al unității. Oamenii spun că situația a devenit critică, în condițiile în care programul de lucru a fost redus, comenzile lipsesc, iar restructurările sunt tot mai probabile. În tot acest timp, directorul întreprinderii se află în concediu de odihnă. Oamenii îl acuză și pe ministrul Apărării, Radu Miruță, că nu a inclus unitatea în Programul SAFE.
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