Programul Rabla se schimbă din 2027. Ce mașini nu vor mai putea fi cumpărate cu bani de la stat
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Schimbări importante se anunță la Programul Rabla din 2027! Românii ar putea primi bani de la stat doar pentru mașinile fabricate în Uniunea Europeană, dacă propunerea inclusă în programul de guvernare al lui Luca Niculescu va fi pusă în aplicare. Măsura ar urma să se aplice în perioada 2027–2030 și să susțină industria auto europeană. În plus, autoritățile ar trebui să anunțe calendarul finanțărilor încă din primele trei luni ale fiecărui an.
Rabla 2027: nu marca mașinii, ci locul în care este fabricată ar putea face diferența
Noua regulă ar schimba criteriile după care sunt selectate autoturismele pentru care cumpărătorii pot primi sprijin financiar de la stat. Dacă propunerea va fi aplicată în forma anunțată, nu va mai fi suficient ca o mașină să aparțină unei mărci europene: locul în care este fabricată ar putea deveni decisiv.
Astfel, un model comercializat de un producător european, dar asamblat în afara Uniunii Europene, ar putea pierde accesul la ecotichet. În schimb, autoturismele fabricate în uzine din statele membre ar putea îndeplini noul criteriu, cu respectarea tuturor celorlalte condiții de eligibilitate.
Deocamdată, programul de guvernare stabilește direcția generală, nu lista finală a mașinilor acceptate. Criteriile exacte vor trebui clarificate prin regulile de finanțare aplicabile edițiilor viitoare.
Dacia Spring, printre modelele care ar putea fi afectate
Unul dintre modelele aflate în centrul discuției este Dacia Spring. Deși poartă marca românească Dacia, modelul electric a fost fabricat în China.
În cazul în care condiția privind producția în Uniunea Europeană va fi introdusă fără excepții relevante, cumpărătorii nu ar mai putea beneficia de ecotichet pentru acest autoturism.
Situația arată de ce originea mărcii și țara de fabricație sunt două lucruri diferite. O marcă europeană poate produce autoturisme în afara UE, după cum un producător străin poate avea uzine pe teritoriul Uniunii.
Pentru cumpărători, diferența ar putea conta direct în calculul bugetului: pierderea subvenției ar însemna un cost mai mare pentru achiziția mașinii.
Câți bani au putut primi românii prin Rabla 2026
Ediția din 2026 a avut un buget total de 300 de milioane de lei, potrivit Ministerului Mediului. Ecotichetele anunțate pentru persoanele fizice au fost diferențiate în funcție de tipul de motorizare:
18.500 de lei pentru un autoturism complet electric;
15.000 de lei pentru un plug-in hibrid;
12.000 de lei pentru un hibrid;
10.000 de lei pentru o mașină cu motor pe benzină sau motorină.
Interesul pentru mașinile electrice a fost ridicat: bugetul de 120 de milioane de lei alocat acestei categorii s-a epuizat în zece zile, până la 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, conform datelor citate de presă.
Aceste valori sunt aferente ediției din 2026 și nu reprezintă sumele garantate pentru 2027. Valoarea viitoarelor ecotichete va depinde de buget și de ghidul de finanțare care va fi aprobat.
Ce fac alte țări europene: modele diferite de sprijin pentru mașinile electrice
România nu este singura țară care își ajustează programele de susținere a autoturismelor mai puțin poluante. În regiune și în alte state europene, schemele diferă atât prin valoarea ajutorului, cât și prin tipurile de vehicule eligibile.
Bulgaria: potrivit analizei Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate în aprilie 2026, Bulgaria nu avea un program național nou de subvenționare a achiziției de autoturisme electrice. Situația contrastează cu modelul românesc, bazat pe acordarea unui ecotichet pentru cumpărătorii eligibili.
Polonia: prin programul „NaszEauto”, autoritățile au oferit sprijin pentru achiziția, leasingul sau închirierea pe termen lung a unor vehicule electrice noi. Pentru persoanele fizice, finanțarea de bază pentru un autoturism electric putea ajunge la 30.000 de zloți, iar în anumite condiții, inclusiv prin bonusul pentru casarea unei mașini vechi, sprijinul putea urca la 40.000 de zloți. Programul a avut un calendar propriu, cu termen de depunere a cererilor până la 30 aprilie 2026 sau până la epuizarea fondurilor.
Croația: în octombrie 2026, autoritățile au anunțat o nouă rundă de finanțare pentru cetățenii care cumpără vehicule electrice. Bugetul este de 20 de milioane de euro, iar ajutorul poate ajunge la 9.000 de euro pentru autoturismele electrice care costă cel mult 35.000 de euro, cu TVA inclus. Pentru vehiculele mai scumpe, dar care respectă plafonul de eligibilitate, sprijinul poate ajunge la 7.000 de euro.
Nu există un singur model european de finanțare: unele state oferă subvenții directe, altele nu au scheme naționale noi, iar condițiile pot varia în funcție de buget, prețul vehiculului și tipul de propulsie. Restricția propusă pentru Rabla din România ar adăuga un criteriu distinct — locul de fabricație — a cărui aplicare concretă trebuie clarificată.
Calendarul Rabla ar urma să fie anunțat din primul trimestru
Pe lângă criteriul privind locul de fabricație, programul de guvernare prevede anunțarea calendarului sesiunilor de finanțare în primele trei luni ale fiecărui an.
Măsura ar putea oferi cumpărătorilor mai mult timp pentru a-și planifica achiziția și pentru a compara modelele eligibile înainte de deschiderea înscrierilor. În edițiile în care lansarea programului a venit târziu, incertitudinea privind data și fondurile disponibile a complicat deciziile celor care doreau să schimbe mașina.
Pentru perioada 2027–2030, documentul propune continuarea Programului Rabla cu finanțare limitată la vehicule fabricate în UE. Până la publicarea regulilor finale, însă, șoferii nu pot ști cu certitudine ce modele vor fi acceptate și ce valoare vor avea ecotichetele.
Miza pentru cumpărători: înainte de a lua o decizie, va fi important să verifice nu doar marca și motorizarea mașinii, ci și locul de fabricație, precum și condițiile oficiale de eligibilitate pentru ediția Rabla din 2027.
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