Programul Rabla se schimbă din 2027. Ce mașini nu vor mai putea fi cumpărate cu bani de la stat

Publicat 15 oct. 2026, 23:25 Sursă Realitatea.Net

Schimbări importante se anunță la Programul Rabla din 2027! Românii ar putea primi bani de la stat doar pentru mașinile fabricate în Uniunea Europeană, dacă propunerea inclusă în programul de guvernare al lui Luca Niculescu va fi pusă în aplicare. Măsura ar urma să se aplice în perioada 2027–2030 și să susțină industria auto europeană. În plus, autoritățile ar trebui să anunțe calendarul finanțărilor încă din primele trei luni ale fiecărui an.

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