Actualitate· 1 min citire

Prima reacție NATO după doborârea dronei, în exclusivitate pentru jurnalista Ana Maria Păcuraru

Cartierul general NATO

Cartierul general NATO

Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat24 iul. 2026, 13:40
SursăRealitatea Plus

Jurnalista Realitatea Plus a obținut, în exclusivitate, prima reacție a unor oficiali NATO în legătură cu doborârea unei drone de către Aviația Militară Română, pe teritoriul țării noastre. Detaliile au venit de la ambasadorul României pe lângă Alianța Nord‑Atlantică.

„Dan Neculăiescu, reprezentantul permanent al României la NATO a confirmat exclusiv pentru redacția noastră că aliații au fost informați oficial despre acest incident chiar din interiorul structurii de comandă NATO de la Bruxelles.

Mai mult, el a dezvăluit un detaliu esențial: prezența aeronavelor Eurofighter italiene, alături de F‑16 românești, nu a fost întâmplătoare, ci un răspuns direct al Italiei la o solicitare explicită a României de sprijin aerian suplimentar.

Deci nu vorbim despre opinia unui analist extern, ci despre poziția oficială a omului care reprezintă România chiar la sediul NATO din Bruxelles. Acesta a recunoscut că astfel de incidente <<au tot fost și probabil că vor mai fi>>, ceea ce este practic o confirmare instituțională că flancul estic se confruntă cu incursiuni repetate,” a transmis jurnalista

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

drona doborata buzauf-16reactie natoana maria pacuraru

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Actualitate

Imagini cu averile directorilor din industria de armament săltați de DNA. Unul dintre ei avea circa 500.000 de euro în casă – FOTO

Imagini cu averile directorilor din industria de armament săltați de DNA. Unul dintre ei avea circa 500.000 de euro în casă – FOTO

Traseul dronei doborâte de avionul F-16 în România. Ținta a fost distrusă la aproximativ 80 de km de București
Traseul dronei doborâte de avionul F-16 în România. Ținta a fost distrusă la aproximativ 80 de km de București
Ana Maria Păcuraru: Incidentul cu drona doborâtă pe teritoriul României demonstrează importanța fondurilor europene SAFE pentru modernizarea armatei
Ana Maria Păcuraru: Incidentul cu drona doborâtă pe teritoriul României demonstrează importanța fondurilor europene SAFE pentru modernizarea armatei
Dronă doborâtă în România | Jurnalista Ana Maria Păcuraru a analizat în detaliu reacțiile internaționale și scenariile geopolitice
Dronă doborâtă în România | Jurnalista Ana Maria Păcuraru a analizat în detaliu reacțiile internaționale și scenariile geopolitice
Peste 269.000 de firme s-au închis în România în doar doi ani. Taxele, inflația și scăderea consumului au lovit cel mai puternic afacerile mici
Peste 269.000 de firme s-au închis în România în doar doi ani. Taxele, inflația și scăderea consumului au lovit cel mai puternic afacerile mici

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe