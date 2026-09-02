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Prețul motorinei a scăzut cu 20 de bani
Motorină
Publicat2 sept. 2026, 08:00
Sursărealitatea.net
Prețul motorinei a scăzut cu 20 de bani în medie, după ce a intrat în vigoare măsura temporară de reducere suplimentară a accizei.
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