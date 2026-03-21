Prețul carburanților nu va mai scădea niciodată sub pragul de 7 lei, avertizează experții

Într-o declarație exclusivă pentru Realitatea PLUS, analistul în energie Dian Popescu a prezentat o statistică dură privind evoluția pieței de benzină și motorină din România. Potrivit acestuia, factorii economici actuali fac imposibilă revenirea la tarifele de dinaintea crizelor energetice recente.

Într-o analiză de impact asupra pieței carburanților, expertul în energie Dian Popescu avertizează că șoferii români trebuie să se pregătească pentru un nou prag psihologic permanent. Întrebat de foștii săi consăteni dacă vom mai vedea vreodată prețuri de 7 lei pe litru la pompă, răspunsul expertului este unul categoric și argumentat tehnic.

„Nu se va mai reveni niciodată la prețul de 7 lei”

Conform lui Dian Popescu, distrugerile masive din regiunea Golfului au creat un dezechilibru care va trebui recuperat prin costurile finale suportate de consumatori.

„M-au întrebat foștii mei consăteni dacă se va mai reveni vreodată la prețul de 7 lei. Este o întrebare foarte bună, dar răspunsul este: nu se va mai reveni niciodată. Distrugerile din Golf trebuie recuperate, iar prețul la benzină și motorină nu va mai ajunge înapoi la valorile de unde a plecat”, afirmă expertul.

Critici dure la adresa Ministrului Energiei: „Spune lucrurile pe jumătate”

Dian Popescu atacă lipsa de transparență a autorităților, acuzându-l pe actualul Ministru al Energiei de evitarea dialogului cu experții din domeniu.

Absența dialogului: „Domnul ministru spune anumite lucruri pe jumătate. Vine și face declarații singur, dar evită să stea la masă cu cei care cunosc realitatea din teren și care ar putea pune întrebările aferente.”

Acuzații de dezinformare: Expertul susține că ministerul „evită adevărul și minte” în legătură cu gestionarea stocurilor naționale de siguranță.

„Vrajeala” rezervelor din afara țării: Ce spune directiva europeană?

O problemă majoră ridicată de Popescu este cea a rezervelor economice de stat. Orice producător de carburant din piață este obligat să dețină o rezervă de 30% din rulaj, suficientă pentru o perioadă de 90 de zile.

Dian Popescu demontează interpretarea ministerului privind depozitarea acestor rezerve în afara granițelor României: