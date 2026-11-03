Petrișor Peiu: „Inflația din România ar putea depăși 10%”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, estimează că inflația anualizată ar putea trece de pragul de 10%, pe fondul creșterii costurilor cu energia și gazele. Majorarea cheltuielilor energetice riscă să se transmită în prețurile bunurilor și serviciilor, afectând puterea de cumpărare a populației și costurile companiilor.
Românii s-ar putea confrunta cu un nou val de scumpiri, iar inflația anualizată din România ar putea depăși pragul de 10%, avertizează Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Potrivit acestuia, majorările de prețuri din sectorul energetic, în special cele la gaze și energie electrică, vor avea efecte în lanț asupra economiei și se vor reflecta în costurile tuturor bunurilor și serviciilor. Senatorul atrage atenția că presiunea asupra populației va deveni tot mai mare, în condițiile în care cheltuielile pentru traiul de zi cu zi continuă să crească, iar mediul privat se confruntă cu perspectiva unor reduceri de personal.
Petrișor Peiu: „Vom avea o inflație anualizată peste 10%”
Liderul senatorilor AUR susține că evoluția inflației este îngrijorătoare și că estimările privind temperarea creșterii prețurilor riscă să fie depășite de realitatea economică. Acesta afirmă că România se află deja într-un proces de reaprindere a inflației, după scumpirile înregistrate în sectorul energetic în ultimele luni.
Senatorul consideră că majorările de prețuri din sectorul energetic nu pot fi privite separat de evoluția generală a economiei. În opinia sa, costurile suplimentare suportate de companii pentru energie și gaze vor ajunge, în cele din urmă, să fie transferate către consumatori.
Declarațiile sale vin în contextul în care scumpirile la energie și gaze reprezintă o preocupare majoră atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri. Facturile mai mari pot însemna costuri de producție și transport suplimentare, care se pot reflecta ulterior în prețurile produselor și serviciilor.
Gazele și energia, printre principalele cauze ale unui nou val de scumpiri
Petrișor Peiu avertizează că românii vor resimți efectele majorărilor de prețuri nu doar atunci când își plătesc facturile, ci și atunci când cumpără produse sau apelează la diverse servicii. Energia reprezintă un cost important pentru numeroase sectoare economice, iar creșterea tarifelor poate influența întregul lanț de producție și distribuție.
Creșterea cheltuielilor cu utilitățile, transportul și produsele de bază poate reduce puterea de cumpărare a populației. În cazul în care companiile transferă o parte din costurile suplimentare către consumatori, presiunea asupra bugetelor familiilor ar putea deveni și mai mare.
România riscă să piardă bani din PNRR. Ce efecte ar putea avea asupra deficitului bugetar
Pe lângă problema inflației, Petrișor Peiu a vorbit și despre riscul ca România să nu încaseze integral fondurile europene aferente unor cereri de plată din PNRR. În opinia sa, eventualele pierderi vor pune o presiune suplimentară asupra bugetului de stat și vor crește necesarul de finanțare prin împrumuturi.
Senatorul a explicat că estimările privind deficitul bugetar trebuie analizate și în funcție de sumele pe care România reușește efectiv să le atragă de la Comisia Europeană.
În viziunea liderului senatorilor AUR,, eventualele pierderi din PNRR se adaugă problemelor economice deja existente și pot complica situația finanțelor publice.