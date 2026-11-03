Petrișor Peiu: „Inflația din România ar putea depăși 10%”

Publicat 3 nov. 2026, 18:31 Actualizat 3 nov. 2026, 18:32 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, estimează că inflația anualizată ar putea trece de pragul de 10%, pe fondul creșterii costurilor cu energia și gazele. Majorarea cheltuielilor energetice riscă să se transmită în prețurile bunurilor și serviciilor, afectând puterea de cumpărare a populației și costurile companiilor.

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