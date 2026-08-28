Actualitate· 1 min citire
Ministerul Sănătății: Noi plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR efectuate în ultima săptămână
Ministerul Sănătății
Publicat28 aug. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net
Potrivit ministerului, investițiile vizează domenii esențiale pentru sistemul sanitar.
Citește și
- 14:57Primarul Capitalei își rezervă ultimul cuvânt: consilierii nu mai pot cere informații fără acordul lui Ciucu - DOCUMENT
- 13:53București: Stimulentul financiar pentru nou-născuţi, redus de la 2.500 la 2.000 de lei
- 13:42Guvernul alocă 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru salvarea ROMATSA. Conturile companiei sunt blocate
- 13:26Fără loc de parcare, fără mașină: Scenariul radical care ar elimina 70% din traficul bucureștean
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News