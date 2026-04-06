Metroul s-ar putea scumpi cu până la 50%: abonamentul lunar ajunge la 140 de lei. Cum arată celelalte prețuri

Călătoriile cu metroul ar putea deveni mult mai scumpe începând cu 1 mai, dacă propunerea Metrorex va fi aprobată. Vorbim despre majorări între 40% și 50%, în funcție de tipul de abonament sau cartelă folosită.

Decizia nu este încă finală, dar direcția este clară: aproape toate tarifele ar urma să crească. Creșterea tarifelor a fost stabilită la nivelul Consiliului de Administrație al Metrorex, însă ultimul cuvânt îl are Ministerul Transporturilor.

Ministrul Ciprian Șerban a confirmat că este vorba, deocamdată, despre o propunere care urmează să fie analizată, în special din perspectiva impactului asupra călătorilor și a sustenabilității. Mai clar, planul există, însă nu este bătut în cuie. Una dintre cele mai mari schimbări este prețul unei călătorii simple, care ar crește de la 5 lei la 7 lei. Iată cum s-ar putea schimba prețurile, conform Agerpres

Cum ar putea arăta noile prețuri Metrorex

-o călătorie: de la 5 lei la 7 lei

-două călătorii: de la 10 lei la 14 lei

-10 călătorii: de la 40 lei, la 55 lei

-abonament pentru 24 ore: de la 12 lei la 18 lei

-abonament pe 72 ore: de la 35 lei la 50 lei

-abonament săptămânal: de la 45 lei la 60 lei

-abonament lunar: de la 100 lei, la 140 lei

-abonament pe 6 luni: de la 500 lei, la 700 lei

-abonament anual: de la 900 lei, la 1300 lei

Nu este prima scumpire recentă

Această posibilă majorare vine la doar câteva luni după ultima creștere de tarife, aplicată în ianuarie 2025. Atunci, prețul unei călătorii a urcat de la 3 la 5 lei, iar abonamentul lunar de la 80 la 100 de lei. Deocamdată, conducerea Metrorex nu a oferit explicații publice detaliate pentru aceste creșteri și nici nu a putut fi contactată pentru clarificări iar decizia finală aparține Ministerului Transporturilor.