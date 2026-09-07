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Megaproiectul care leagă Grecia, Bulgaria și România pe cale rutieră și feroviară
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Coridorul Salonic – Sofia – București va transforma regiunea într-un nod strategic de transport
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