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Marfă de peste 16,5 milioane de lei confiscată în vama Isaccea
Poliția de Frontieră
Publicat2 sept. 2026, 12:27
Sursărealitatea.net
Peste 6 mii de perechi de încălțăminte ”inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute” urmau să ajungă în Ucraina
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