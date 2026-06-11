Makaveli, acuzat de fraudă, a fost săltat de mascați de la prima oră a dimineții. Influencerul este audiat chiar acum

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 11 iun. 2026, 12:11

Makaveli se află în aceste momente la audieri la sediul de investigații a criminalității economice pentru acuzații de evaziune fiscală. Influencerul a fost săltat de mascați încă de la primele ore ale dimineții.

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