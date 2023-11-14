Legea pensiilor intră în linie dreaptă în Parlament - Anunțul premierului Marcel Ciolacu
Legea pensiilor intră în linie dreaptă în Parlament și este susținută de întreaga Coaliție a anunțat premierul Marcel Ciolacu, luni seara.
„Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, au fost clarificate în ședința Coaliției din această după-amiază. Prin urmare, Legea intră în linie dreaptă în Parlament, fiind susținută de întreaga Coaliție.
Totodată, am decis ca, împreună cu domnul președinte Ciucă, să depunem cât mai repede un proiect pentru combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la buget. Îi asigur pe pensionari că ne vom ține de cuvânt! Pensiile vor fi indexate, iar inechitățile eliminate prin recalculare!
De asemenea, începem construcția bugetului pentru anul viitor, urmând ca în următoarele zile să ne întâlnim cu miniștrii Educației și Sănătății pentru a clarifica problemele ce țin de salarizările aferente celor două domenii.
Tot săptămâna aceasta ne vom întâlni și cu ministrul Agriculturii și cu cel al Mediului pentru a stabili ultimele detalii privitoare la reorganizarea celor două ministere”, a spus Marcel Ciolacu.
