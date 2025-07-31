LACUL VIDRARU VA FI GOLIT COMPLET PENTRU PRIMA DATĂ DUPĂ 50 DE ANI. HIDROELECTRICA ÎNCEPE RETEHNOLOGIZAREA BARAJULUI

Hidroelectrica începe vineri, 1 august 2025, prima golire completă a lacului Vidraru din ultimii 50 de ani.

Hidroelectrica începe vineri, 1 august 2025, prima golire completă a lacului Vidraru din ultimii 50 de ani. Operațiunea este necesară pentru modernizarea barajului, în cadrul unui proiect de retehnologizare în valoare de peste 188 milioane de euro, fără TVA.

Golirea se va face etapizat, prin turbinare și evacuare controlată, până pe 28 februarie 2026. În ultimele faze, debitele vor fi eliberate în aval, în albia Argeșului, cu un debit cuprins între 20 și 47 de metri cubi pe secundă.

„Ce începem acum la Vidraru va produce efecte pozitive pentru următorii 40 de ani”, a declarat CEO-ul Karoly Borbely. Lucrarea va permite modernizarea echipamentelor hidromecanice și punerea în siguranță a întregii amenajări după aproape 60 de ani de funcționare.

Este pentru prima oară după 1974 când se golește complet acumularea de 465 milioane de metri cubi. Barajul deservește centrala hidroenergetică inaugurată în 1966, una dintre cele mai importante din România, valorificând o cădere de apă de 324 de metri pe râul Argeș.

Hidroelectrica dă asigurări că deține toate avizele necesare pentru operațiune și că aceasta respectă legislația în vigoare. Retehnologizarea face parte din strategia națională de investiții în energie verde.

