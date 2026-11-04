Județul Alba, pe locul 23 la șomaj: 6.006 persoane înregistrate la sfârșitul lunii august

Județul Alba a înregistrat 6.006 șomeri la sfârșitul lunii august 2026, o creștere față de anul precedent. Rata șomajului local, de 3,9%, este mai mare decât media națională.
Numărul persoanelor fără loc de muncă din județul Alba a crescut cu 329 față de luna august 2025, ajungând la 6.006 înregistrați la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Alba. Această cifră reprezintă 2,3% din totalul șomerilor din România, care s-a ridicat la 260.919 persoane în aceeași perioadă.
Rata șomajului a atins 3,9% în luna august 2026, valoare identică cu cea din luna iulie și mai mare decât media națională de 3,3%. În ierarhia județelor ordonată crescător după rata șomajului, Alba se află pe locul 23.
Distribuția pe sexe și nivel de instruire
Femeile constituie majoritatea șomerilor din județ, reprezentând 51,2% din total (3.073 persoane). Creșterea anuală a fost mai pronunțată în rândul acestora, cu 8,4%, comparativ cu 3,2% la bărbați.
Din punct de vedere al pregătirii profesionale, 73,6% dintre șomeri sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional. Persoanele cu studii liceale și postliceale reprezintă 21,8%, iar cele cu studii superioare doar 4,6%.
Disparități între mediul urban și cel rural
Mai mult de două treimi dintre șomeri locuiesc în mediul rural (67,4%), unde numărul a scăzut ușor cu 0,5% față de luna anterioară. În mediul urban, care concentrează 32,6% din total, creșterea a fost de 1,5%.
În orașe, Alba Iulia înregistrează cel mai mare număr de șomeri (467), urmată de Blaj (336), Aiud (239) și Sebeș (225). În sate, comunele cu cele mai multe persoane fără loc de muncă sunt Jidvei (514), Cetatea de Baltă (304), Roșia Montană (177) și Scărișoara (162).
Rata șomajului pe localități
Ponderea șomerilor în populația cu vârstă de muncă este de 2,7% la nivel județean. În mediul urban, cele mai mari ponderi se regăsesc la Câmpeni (4,4%) și Baia de Arieș (3,7%), în timp ce Cugir (0,9%) și Alba Iulia (1,0%) au cele mai mici valori.
În mediul rural, comunele Scărișoara (20,6%), Hopârta (16,2%) și Cetatea de Baltă (16,1%) prezintă cele mai mari rate ale șomajului în raport cu populația activă. În schimb, Sântimbru (0,5%), Stremț (0,6%) și Ciugud (0,7%) înregistrează valori sub 1%.