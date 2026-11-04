Județul Alba, pe locul 23 la șomaj: 6.006 persoane înregistrate la sfârșitul lunii august

Publicat 4 nov. 2026, 08:54 Sursă Ziarul Unirea

Județul Alba a înregistrat 6.006 șomeri la sfârșitul lunii august 2026, o creștere față de anul precedent. Rata șomajului local, de 3,9%, este mai mare decât media națională.

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