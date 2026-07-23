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Iranul răspunde la amenințările lui Trump: Dacă SUA atacă infrastructura, "nicio picătură de petrol nu va trece prin ea”
Armata iraniană în Strâmtoarea Ormuz (Profimedia)
Publicat23 iul. 2026, 11:24
SursăRealitatea.Net
Cel mai înalt comandament militar al Iranului a răspun cu aceeași monedă amențăroilor fără precedne tlansate de rpeledinetre Doanld Trump. Oficialul de la teheran a promis că va bloca complet tranzitul global de petrol prin Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își vor îndeplini amenințarea de a viza infrastructura Republicii Islamice.
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