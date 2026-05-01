Inflația de bază din SUA urcă la 3,2% în martie, pe fondul tensiunilor geopolitice și al scumpirii energiei

Inflația de bază din Statele Unite a ajuns la 3,2% în luna martie, în timp ce ritmul de creștere economică a fost mai slab decât estimările în primul trimestru al anului. Evoluțiile reflectă impactul majorării prețurilor la energie și al tensiunilor generate de conflictul cu Iranul, care continuă să apese asupra economiei americane.

Indicele PCE de bază, indicatorul urmărit îndeaproape de Rezerva Federală și care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a crescut cu 0,3% față de luna precedentă.

Astfel, a atins cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023. În același timp, inflația generală a înregistrat o accelerare mai puternică, cu un avans lunar de 0,7% și o rată anuală de 3,5%.

Creștere economică sub așteptări

Potrivit datelor publicate de Departamentul Comerțului, produsul intern brut al SUA a avansat cu 2% în primul trimestru. Deși nivelul este superior celui de 0,5% din trimestrul anterior, el rămâne sub prognoza analiștilor, care indicau o creștere de 2,2%.

Această evoluție moderată a avut loc în contextul unor investiții consistente în domeniul inteligenței artificiale și al relansării activității economice după blocajul parțial al administrației federale din anul trecut.

Piața muncii rămâne solidă

În ciuda încetinirii economice, piața muncii continuă să arate semne de reziliență. Datele Departamentului Muncii indică 189.000 de cereri inițiale de șomaj în săptămâna încheiată la 25 aprilie — cel mai redus nivel înregistrat din 1969.

Energia, principalul motor al scumpirilor

Majorarea prețurilor a fost determinată în principal de bunuri, care s-au scumpit cu 1,4%, pe fondul creșterii semnificative a prețurilor la energie, cu 11,6%. În schimb, sectorul serviciilor a înregistrat o evoluție mai temperată, cu un avans de doar 0,3%.