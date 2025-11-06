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Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,30% pe an
6 nov. 2025, 12:10
Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,30% pe an
Articol scris de Scris de Realitatea Financiara
La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, joi, la 6,30% pe an, de la 6,32% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,44% pe an, de la 6,46%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,65% de la 6,67%.
În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.
Sursa: Realitatea Financiara
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