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Germania propune taxe vamale mai mari pentru mașinile din China și încurajează parteneriate cu producătorii europeni

masina electrica

masina electrica

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 iul. 2026, 07:59

Uniunea Europeană ar trebui să analizeze posibilitatea majorării taxelor vamale aplicate automobilelor fabricate în China, pentru a determina constructorii chinezi să investească și să dezvolte parteneriate cu producătorii auto din Europa. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei din landul german Saxonia, Dirk Panter, potrivit Reuters.

Propunerea vine într-un moment dificil pentru Volkswagen, companie care ia în calcul închiderea a patru fabrici din Germania în următorii ani, inclusiv uzina de vehicule electrice din Zwickau, dacă nu va reuși să își reducă semnificativ costurile de producție.

Anterior, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a afirmat că grupul analizează posibilitatea de a produce în Europa modele dezvoltate inițial în China. Totodată, acesta a vorbit despre oportunitatea unor colaborări cu producători auto chinezi.

În opinia ministrului Dirk Panter, înființarea unei societăți mixte în Saxonia ar putea reprezenta un avantaj atât pentru investitori, cât și pentru industria europeană, oferind constructorilor chinezi posibilitatea de a evita taxele vamale prin producția locală.

În ultimii ani, mărcile chineze și-au consolidat prezența pe piața europeană. Constructori precum BYD au câștigat teren în special prin modelele hibride plug-in, categorie care nu este supusă taxelor suplimentare impuse de Uniunea Europeană pentru automobilele electrice importate din China.

„Nu putem împiedica producătorii chinezi să intre pe piața europeană. Însă accesul la această piață trebuie să fie însoțit de investiții, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea valorii adăugate în Europa”, a subliniat ministrul Economiei din Saxonia.

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