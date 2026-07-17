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Germania propune taxe vamale mai mari pentru mașinile din China și încurajează parteneriate cu producătorii europeni
masina electrica
Uniunea Europeană ar trebui să analizeze posibilitatea majorării taxelor vamale aplicate automobilelor fabricate în China, pentru a determina constructorii chinezi să investească și să dezvolte parteneriate cu producătorii auto din Europa. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei din landul german Saxonia, Dirk Panter, potrivit Reuters.
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