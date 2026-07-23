Ilie Bolojan a ieșit în fața presei după scandalul provocat de legea salarizării. „Acest proiect nu va scădea niciun venit”

Publicat 23 iul. 2026, 18:08 Actualizat 23 iul. 2026, 21:03

Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, într-un context tensionat, după reacțiile dure venite din partea sindicatelor față de proiectul noii legi a salarizării.

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