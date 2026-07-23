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Bolojan, despre ROMATSA: „Prin modificare legislativă poate funcționa până la sfârșitul lunii august”
Ilie Bolojan
Publicat23 iul. 2026, 19:39
SursăRealitatea.net
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, că ROMATSA a înaintat o propunere de modificare legislativă care ar putea fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, pentru a permite alimentarea conturilor companiei cu banii necesari funcționării, cel puțin până la finalul lunii august.
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