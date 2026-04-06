Ilie Bolojan și Nicușor Dan, întâlnire cu șefii companiilor petroliere, după explozia prețurilor: „În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare”

Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, miniștrii Energiei și Transporturilor au discutat timp de o oră și jumătate, la Palatul Cotroceni, cu oficili Petrom și Rompetrol, în contextul crizei de pe piața carburanților.

„Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.

Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă" a transmis Administrația prezidențială, la finalul discuțiilor.