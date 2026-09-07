Hidroelectrica vine cu explicații după ce a anunțat scumpirea energiei active cu 13%. Care este scumpirea efectivă în facturi?

Hidroelectrica explică scumpirea energiei active după anunțul majorării de 13% pentru clienții noi și contractele reînnoite. Compania subliniază că impactul real în facturi va fi semnificativ mai redus, creșterea efectivă fiind estimată la aproximativ 7%, potrivit explicațiilor oficiale.
”Hidroelectrica ajustează, începând cu luna octombrie 2026, preţul energiei active pentru clienţii noi şi pentru contractele care ajung la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh. Ajustarea reprezintă o creştere de aproximativ 13% a preţului energiei active şi se situează sub nivelul cumulat al inflaţiei din perioada în care preţul Hidroelectrica a fost menţinut neschimbat. În funcţie de zona de distribuţie, impactul asupra preţului final este de aproximativ 7%”, arată compania, într-un comunicat de presă transmis luni.
Potrivit sursei citate, în această perioadă, activitatea companiei a fost influenţată de creşterea generală a costurilor, de evoluţia preţurilor carburanţilor, precum şi de condiţiile hidrologice nefavorabile, care au afectat disponibilitatea resursei de apă şi, implicit, producţia de energie hidro.
”Hidraulicitatea anului 2026 a fost una deficitară începând cu luna aprilie, situaţia devenind mai accentuată din luna iunie, când, pe aproape toate amenajările importante, debitele s-au situat sub jumătate din mediile multianuale. Edificatoare sunt evoluţiile debitelor afluente medii lunare pe Dunăre, având în vedere că Porţile de Fier are o pondere de aproximativ 40% din total energie produsa de Hidroelectrica. Astfel, debitele aferente lunilor iulie şi august au ajuns la valori de 39,7%, respectiv 36,1% din mediile multianuale, acestea situându-se în continuare, la data prezentei, la minime istorice, sub nivelul de 1.400 mc/s”, scrie în comunicat.
Totodată, ca urmare a modificării mecanismului de contribuţii aplicabile costului energiei electrice produse de Hidroelectrica, preţul apei uzinate a crescut cu 7,32%, de la 37 lei/MWh la 39,71 lei/MWh, începând cu luna iunie 2026.
În acelaşi timp, preţurile energiei tranzacţionate pe piaţa angro au crescut. Pentru energia în bandă aferentă trimestrului IV 2026 şi trimestrului I 2027, preţurile de tranzacţionare au ajuns la aproximativ 900 lei/MWh.
Noul preţ se aplică doar clienţilor noi şi contractelor care ajung la termen şi nu are caracter retroactiv.
Conform comunicatului, chiar şi după ajustare, compania îşi menţine obiectivul de a oferi una dintre cele mai competitive oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici din România, demonstrând că interesele clienţilor reprezintă un criteriu important în fundamentarea politicii comerciale a Hidroelectrica.