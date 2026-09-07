Hidroelectrica vine cu explicații după ce a anunțat scumpirea energiei active cu 13%. Care este scumpirea efectivă în facturi?

Publicat 7 sept. 2026, 23:58 Actualizat 7 sept. 2026, 23:59 Sursă Realitatea.net

Hidroelectrica explică scumpirea energiei active după anunțul majorării de 13% pentru clienții noi și contractele reînnoite. Compania subliniază că impactul real în facturi va fi semnificativ mai redus, creșterea efectivă fiind estimată la aproximativ 7%, potrivit explicațiilor oficiale.

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