Guvernele din întreaga lume încearcă să gestioneze şocul energetic provocat de conflictul cu Iranul

Tot mai multe state din întreaga lume adoptă măsuri urgente pentru a face faţă şocului energetic provocat de conflictul cu Iranul, care a intrat deja în a treia săptămână. Potrivit CNBC, citată de news.ro, guvernele reacţionează prin politici variate, de la interzicerea exporturilor de combustibil şi plafonarea preţurilor până la recomandări neobişnuite pentru populaţie, cum ar fi folosirea scărilor în locul lifturilor.

Deşi preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite „au câştigat”, efectele conflictului continuă să se resimtă pe piaţa globală a energiei. În multe ţări, autorităţile încearcă să-şi consolideze stocurile interne de combustibil pentru a reduce dependenţa de importuri şi pentru a limita creşterea preţurilor.

În China, guvernul a ordonat rafinăriilor să oprească exporturile de produse petroliere rafinate, precum benzina, motorina şi combustibilul pentru aviaţie. Decizia, atribuită Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Reformă, urmăreşte prevenirea unor eventuale penurii interne, deşi autorităţile nu au comentat oficial măsura.

Şi alte mari economii analizează sau au introdus deja plafoane pentru preţurile combustibililor. În Japonia, premierul Sanae Takaichi a anunţat că guvernul ia în calcul limitarea preţului benzinei pentru a reduce impactul creşterii costurilor energetice. Presa japoneză relatează că preţul mediu la pompă ar putea fi plafonat la aproximativ 170 de yeni pe litru, în condiţiile în care ar putea ajunge până la 200 de yeni. În paralel, Tokyo a decis să elibereze petrol din rezervele strategice, fără a aştepta o acţiune coordonată la nivel internaţional. Măsura este importantă pentru Japonia, care depinde aproape în totalitate de importurile de energie.

În Coreea de Sud, preşedintele Lee Jae Myung a anunţat introducerea unui plafon pentru preţurile produselor petroliere, pentru a limita fluctuaţiile puternice de pe piaţa internă cauzate de instabilitatea internaţională.

India a adoptat o strategie diferită, prioritizând aprovizionarea populaţiei. Autorităţile au cerut rafinăriilor să acorde prioritate gazului petrolier lichefiat destinat celor aproximativ 330 de milioane de gospodării care îl folosesc pentru gătit, înaintea celor peste trei milioane de firme care utilizează butelii comerciale.

În paralel, unele guverne încearcă să reducă direct consumul de energie. Vietnam şi Thailanda au reintrodus programe de lucru de acasă pentru a diminua consumul de electricitate şi combustibil. În Thailanda, autorităţile au cerut funcţionarilor publici să urce pe scări în loc să folosească lifturile, să reducă utilizarea aerului condiţionat şi să poarte cămăşi cu mânecă scurtă în locul costumelor.

Alte state au adoptat măsuri administrative pentru economisirea energiei. În Filipine şi Pakistan, sectorul public a trecut la o săptămână de lucru de patru zile, iar Bangladesh a decis să devanseze vacanţa de Eid al-Fitr şi să închidă mai devreme universităţile, în încercarea de a reduce consumul de combustibil.

Aceste măsuri reflectă presiunea tot mai mare pe care conflictul o exercită asupra pieţelor energetice globale şi arată cât de vulnerabile rămân multe economii în faţa perturbărilor majore ale aprovizionării cu energie.