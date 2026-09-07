Gospodarul, perceptorul și birul energetic - analiză de expertul contabil Daniel Udrescu

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 7 sept. 2026, 18:54

Cuvântul „gospodar” a intrat în limba română din slavă, dar românii i-au dat un înțeles aproape moral. Gospodarul nu este doar stăpânul gospodăriei. Este omul care îngrijește ceea ce are, cumpănește înainte să cheltuiască, repară înainte să arunce, pune deoparte pentru vremuri grele și nu cere familiei să-i plătească risipa.

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