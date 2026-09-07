Gabriel Oprea cere CSAT-ului mai mulți militari americani în România și un plan de înzestrare până în 2036

Publicat 7 sept. 2026, 15:50 Actualizat 7 sept. 2026, 15:57

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști (PPMP, fost UNPR), conduse de generalul (r) Gabriel Oprea, cer Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) o serie de decizii privind consolidarea capacității de apărare a României. Printre solicitări se numără o strategie unitară de înzestrare a Armatei pentru perioada 2027–2036, consolidarea prezenței militare americane în România, investiții în industria națională de apărare și dezvoltarea capacităților de răspuns la atacuri cu drone, amenințări cibernetice și război electronic.

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