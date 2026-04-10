FMI pregătește 50 de miliarde de dolari pentru economiile lovite de războiul din Orientul Mijlociu

FMI intervine de urgență cu un pachet record de 50 de miliarde de dolari pentru a stabiliza economiile lovite de conflictul cu Iranul. Pe măsură ce prețul petrolului explodează pe piețele internaționale și armistițiul devine tot mai fragil, instituția financiară caută soluții pentru a preveni un colaps energetic global.

Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Gheorghieva, a confirmat disponibilitatea instituției de a aloca resurse financiare considerabile, estimate între 20 și 50 de miliarde de dolari, pentru a sprijini statele destabilizate de conflictul cu Iranul. Această mobilizare de capital vine ca răspuns la dificultățile economice fără precedent care se propagă la nivel global, afectând rutele comerciale și încrederea investitorilor. În acest context tensionat, FMI a început deja revizuirea în scădere a perspectivelor de creștere economică, avertizând că raportul World Economic Outlook va reflecta o realitate mult mai sumbră decât cea anticipată la începutul anului.

Perspectiva unei recuperări lente și șocurile de ofertă

Chiar și în ipoteza optimistă a unei păci durabile, șefa FMI atrage atenția că economia mondială nu va reveni rapid la parametrii anteriori conflictului. Infrastructura distrusă și perturbările majore din lanțurile de aprovizionare reprezintă obstacole pe termen lung care vor menține un ritm de creștere anemic. Actualul conflict este catalogat drept un „șoc major de ofertă”, manifestat prin explozia costurilor energetice și prin deficite critice de combustibili esențiali, precum motorina și kerosenul. Aceste efecte secundare sunt dublate de o criză alimentară acută, care amenință aproximativ 45 de milioane de persoane din cauza scumpirii excesive a îngrășămintelor.

Fragilitatea Strâmtorii Ormuz și piața petrolului

Deși anunțul unui armistițiu între Statele Unite și Iran a oferit o scurtă perioadă de optimism pe burse, realitatea din teren rămâne critică. Strâmtoarea Ormuz, artera vitală pentru transportul mondial de hidrocarburi, este în continuare parțial blocată, iar traficul rămâne sever restricționat. Incertitudinea privind redeschiderea completă a acestei rute a readus prețul petrolului Brent spre pragul de 99 de dolari pe baril. Situația este agravată de atacurile asupra infrastructurii din Arabia Saudită, care au eliminat din piață peste un milion de barili pe zi, forțând analiștii să ia în calcul scenarii extreme, cu prețuri ce ar putea atinge 190 de dolari pe baril dacă blocada persistă.

Vulnerabilități europene și presiuni inflaționiste

Impactul acestor tensiuni nu este uniform, statele dependente de importurile de energie fiind cele mai expuse. În Europa, Regatul Unit se află într-o poziție deosebit de vulnerabilă din cauza dependenței sale de gazul natural pentru producția de energie. Atât FMI, cât și OCDE au început să opereze corecții drastice asupra prognozelor de creștere pentru economia britanică, sugerând că efectele conflictului ar putea fi aici mai severe decât în alte economii dezvoltate. Creșterea prețurilor la energie alimentează o spirală inflaționistă care pune presiune pe guverne să evite măsurile protecționiste, precum restricțiile la export, care nu ar face decât să agraveze instabilitatea piețelor.

Diplomația sub semnul întrebării și noile taxe iraniene

În ciuda eforturilor diplomatice mediate de actori precum Pakistanul, luptele nu au încetat complet, iar scepticii avertizează că mediatorii nu dețin pârghiile necesare pentru a impune o pace stabilă. Tensiunile au fost alimentate suplimentar de informațiile privind posibile planuri ale Iranului de a impune o taxă de tranzit pentru navele care traversează strâmtoarea, o măsură ce ar putea scumpi suplimentar transportul global. În acest climat de neîncredere, actorii din piața energetică rămân în alertă, monitorizând cu prudență orice semnal de nerespectare a armistițiului, în timp ce marile instituții financiare se pregătesc pentru o perioadă prelungită de volatilitate.