Facturi cu TVA redus la curent și gaze? Ce planuri are Chisăliță

Publicat 3 nov. 2026, 21:44 Sursă Realitatea.Net

Reducerea TVA la 9% pentru energie, propunere vehiculată ca o posibilă soluție pentru diminuarea facturilor, nu se află în analiza Ministerului Energiei. Ministrul Dumitru Chisăliță explică de ce nu poate avansa o astfel de variantă și subliniază că deciziile privind fiscalitatea țin de responsabilitatea altor instituții.

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