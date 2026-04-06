Eugen Rădulescu (BNR): România nu mai îndeplinește niciun criteriu pentru tranziția la euro. Are cel mai mare deficit din UE și printre cele mai mari dobânzi

România nu mai îndeplinește niciunul dintre criteriile de aderare la zona euro, iar principalele cauze sunt deficitul bugetar uriaș și datoria publică, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, într‑un interviu.

„În prezent nu mai îndeplinim niciun criteriu, iar principalele cauze sunt deficitul economic, cel mai mare din Uniunea Europeană, și nivelul datoriei publice, care chiar în această perioadă trece de 60%”, a declarat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, la Radio România Actualități.

Fost director al Direcției de Stabilitate din BNR, Rădulescu a subliniat faptul că „noi suntem de departe la cea mai înaltă rată a inflației”, iar motivul este același: deficitul bugetar. „Dacă nu am avea deficit bugetar, n‑am avea nici inflația mare.”

Dobânzi ridicate, curs valutar sub presiune și un „cerc vicios” al finanțării

Rădulescu a explicat că și la capitolul dobânzi pe termen lung România se află în topul negativ al Uniunii Europene: „Plătim între cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, iar motivul este exact acesta: avem deficit foarte mare și trebuie să ne împrumutăm foarte mult ca să echilibrăm finanțele publice.”

Un alt criteriu neîndeplinit este stabilitatea cursului valutar, care, în mecanismul ERM II – premergător aderării la euro – trebuie menținut timp de doi ani într‑o marjă de ±1,5%. „Așadar, problema principală este deficitul bugetar și, probabil corelat cu ea sau cauzat de această problemă, felul în care s‑a împrumutat România. E un cerc vicios”, a explicat Rădulescu.