Escrocherie în numele ANAF: un bărbat a pierdut aproape 32.000 de lei după un apel telefonic

Un nou caz de înșelăciune prin telefon este anchetat de polițiștii din județul Neamț, după ce un bărbat din municipiul Roman a fost convins de un fals inspector ANAF să transfere aproape 32.000 de lei. Escrocul i-a promis victimei recuperarea unei sume reprezentând TVA restant, însă totul s-a dovedit a fi o fraudă bine pusă la punct.
Bărbat din Roman, păcălit de un fals inspector ANAF
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, victima, un bărbat în vârstă de 33 de ani, a fost contactată telefonic în data de 3 iulie de o persoană care s-a prezentat drept inspector al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Apelantul i-a spus că firma pe care o administrează ar avea de recuperat suma de 4.120 de lei, reprezentând TVA restant. Sub acest pretext, escrocul a reușit să câștige încrederea bărbatului și l-a determinat să efectueze un transfer bancar.
Aproape 32.000 de lei au fost transferați într-un cont indicat de escroc
Convins că urmează procedurile pentru recuperarea banilor, administratorul firmei a transferat suma de 31.950 de lei din contul societății într-un alt cont bancar indicat de presupusul reprezentant ANAF.
Ulterior, bărbatul și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni și a sesizat imediat autoritățile.
Polițiștii încearcă să recupereze banii
După primirea sesizării, oamenii legii au solicitat blocarea sumei transferate și au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să identifice persoanele implicate și să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs frauda.
Recomandările poliției pentru evitarea fraudelor telefonice
În contextul acestui caz, polițiștii atrag atenția asupra metodelor tot mai sofisticate folosite de infractori pentru a obține bani de la cetățeni și firme.
Autoritățile recomandă:
să nu efectuați transferuri de bani doar în urma unui apel telefonic, indiferent de instituția pe care pretinde că o reprezintă interlocutorul;
să verificați identitatea persoanei care vă contactează, apelând direct instituția respectivă;
să nu comunicați date bancare, parole, coduri de autentificare sau codurile primite prin SMS unor persoane necunoscute;
să solicitați confirmări oficiale înainte de orice operațiune financiară.
Poliția reamintește că instituțiile publice, inclusiv ANAF, nu solicită transferuri de bani prin telefon și nu cer divulgarea informațiilor confidențiale privind conturile bancare.