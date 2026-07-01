Dezastru la Trezoreria Capitalei: Sediul a fost inundat în urma furtunii. Sute de dosare și calculatoare, distruse de apa infiltrată

Publicat 1 iul. 2026, 15:39 Sursă realitatea.net

Pagube majore într-o instituție-cheie din Capitală, în urma fenomenelor meteo extreme. Sediul Trezoreriei Municipiului București a fost inundat noaptea trecută după o ploaie torențială violentă, șuvoaiele de apă infiltrându-se în birouri și afectând zeci de dosare, servere, calculatoare și alte echipamente esențiale de lucru.

Distribuie articolul