Deficitul comercial a crescut cu un miliard de euro în primele nouă luni,

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri a fost de 20,6 miliarde de euro

Deficitul balanţei comerciale a urcat la aproape 24,5 miliarde de euro, după primele nouă luni ale acestui an, fiind mai mare cu peste un miliard de euro decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada ianuarie - septembrie 2025 a fost de 51,6 miliarde de euro la expedieri şi de 69,7 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi şi 72,1% din total importuri. Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri a fost de 20,6 miliarde de euro la exporturi şi de 27 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.