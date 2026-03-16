De ce nu va fi plafonat prețul carburanților? Consilierul lui Bolojan: „Să nu creăm așteptări iraționale”

Sursă: realitatea.net

În ciuda presiunii publice, echipa premierului Ilie Bolojan exclude categoric plafonarea prețurilor la carburanți ca metodă de combatere a efectelor crizei din Orientul Mijlociu. Ionuț Dumitru, consilier onorific, a explicat pe 16 martie limitările financiare ale statului, subliniind că o intervenție directă în piață este imposibilă în actualul context economic, lăsând prețurile la pompă sub influența directă a cotațiilor internaționale ale petrolului.

Efectele conflictului din Orientul Mijlociu se resimt direct la pompele din România, unde prețul benzinei a atins pragul de 8,5 lei pe litru, iar cel al motorinei a depășit deja 9 lei. În ciuda presiunii publice crescute, Executivul condus de Ilie Bolojan respinge ideea unei intervenții generalizate asupra prețurilor. Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului și reputat economist, a explicat luni că o astfel de măsură este imposibil de susținut financiar în actualul context macroeconomic.

„Să nu creăm așteptări iraționale”

Într-o intervenție la un post TV, Ionuț Dumitru a îndemnat la realism, subliniind că bugetul de stat nu poate suporta costurile unei plafonări pentru toți consumatorii. Economistul a reamintit că România se confruntă cu un deficit bugetar care rămâne printre cele mai ridicate din Europa, moștenit dintr-un an 2024 marcat de dezechilibre fiscale majore.

„Nu ai resursele să poți interveni să reduci prețul la combustibil pentru toată lumea, pentru că statul nu are bani să o facă. Trebuie să înțelegem lucrul acesta”, a precizat Dumitru, avertizând că alimentarea unor speranțe false privind o intervenție guvernamentală de amploare ar fi contraproductivă.

Focus pe sectoarele critice: Agricultură și Transporturi

Deși plafonarea generală este exclusă, consilierul premierului a punctat faptul că statul român aplică deja măsuri de protecție țintite pentru domeniile cele mai expuse la volatilitatea prețului petrolului. Potrivit acestuia, mecanismele de sprijin pentru agricultori și transportatori sunt funcționale și au fost recent consolidate.

În cazul transportatorilor, guvernul a decis extinderea mecanismului de compensare a accizei, crescând totodată nivelul sumelor rambursate. Strategia actualului Cabinet este de a direcționa resursele limitate strict către sectoarele care pot genera blocaje economice majore, evitând subvenționarea consumului general, care ar adânci și mai mult deficitul bugetar al țării.

Contextul geopolitic și securitatea aprovizionării

Refuzul de a plafona prețurile vine într-un moment de incertitudine globală, provocată de tensiunile din Iran și posibilele blocaje din Strâmtoarea Hormuz. Mesajul transmis de echipa lui Ilie Bolojan este unul de prudență fiscală: într-o piață dominată de cotații internaționale record, prioritatea rămâne stabilitatea bugetară, chiar dacă acest lucru înseamnă că șoferii români vor trebui să suporte costurile pieței libere.