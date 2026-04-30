De ce ar putea pica la CCR legea cumulului pensie-salariu. Argumentele CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desființat proiectul Guvernului Bolojan privind interzicerea cumulului pensie-salariu, avertizând asupra unor riscuri majore de neconstituționalitate. Prin Hotărârea nr. 67 din 16 aprilie 2026, adoptată cu o majoritate covârșitoare de 13 voturi „împotrivă”, CSM critică dur mecanismul de forțare a opțiunii între cele două venituri în sectorul public. Documentul, care oferă o lovitură decisivă inițiativei executive, urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere.

Reducerea pensiei cu 85%: O suspendare mascată a drepturilor

CSM consideră că proiectul Guvernului nu soluționează problema de fond, ci reia o variantă respinsă anterior de Curtea Constituțională. Elementul central vizat este reducerea cu 85% a pensiei pentru cei care aleg să rămână activi în sectorul public, măsură pe care Consiliul o asimilează unei suspendări a pensiei. Această diminuare drastică transformă opțiunea formală de a munci într-o obligație mascată de a renunța la activitate, fiind considerată incompatibilă cu principiile constituționale din cauza impactului economic sever.

Extinderea ariei de aplicare și viciile de redactare

Deși titlul proiectului sugerează o aplicare limitată la funcționari publici și personal contractual, conținutul legislativ extinde restricțiile asupra unei game largi de angajați, inclusiv magistrați, angajați din companii de stat și autorități de reglementare. CSM atrage atenția că această neconcordanță între titlu și conținut reprezintă o problemă de constituționalitate, deoarece legislația trebuie să reflecte fidel domeniul reglementat pentru a asigura claritatea și predictibilitatea normei.

Statutul magistraților și riscul instabilității profesionale

Proiectul este criticat pentru ignorarea particularităților carierei judecătorilor și procurorilor, unde reîncadrarea este supusă unor proceduri specifice, cum ar fi concursurile. Introducerea unei reguli generale care condiționează menținerea în funcție de un acord anual al angajatorului ar putea genera situații incoerente și discriminări. CSM subliniază că magistrații reprezintă o categorie cu statut constituțional distinct, care impune un tratament legislativ diferit față de reglementările generale.

Încălcarea jurisprudenței Curții Constituționale

Analiza Consiliului se fundamentează pe Decizia CCR nr. 521/2023, care a stabilit clar că dreptul la pensie și cel la muncă nu pot fi condiționate reciproc în mod restrictiv. Reducerea substanțială a cuantumului pensiei este văzută ca o încălcare a securității juridice, deoarece un drept fundamental deja dobândit nu poate fi golit de conținut prin măsuri ulterioare. Statul nu poate trata pensia ca pe un beneficiu discreționar, ci ca pe un drept protejat.

Argumentul economic versus drepturile fundamentale

CSM respinge ideea că rațiunile bugetare pot justifica, prin ele însele, restrângerea drepturilor fundamentale. Orice limitare trebuie să treacă un test riguros de proporționalitate, să fie necesară și aplicată nediscriminatoriu. În lipsa unei fundamentări solide care să demonstreze caracterul indispensabil al măsurii, proiectul apare ca fiind excesiv, mai ales că vizează în mod specific pensiile de serviciu fără a oferi argumente obiective pentru această diferențiere.

Riscuri juridice și iminența controlului de constituționalitate

Avizul negativ transmis Parlamentului reprezintă un avertisment privind vulnerabilitățile majore ale proiectului, care ar putea fi contestat la Curtea Constituțională imediat după eventuala promulgare. Riscurile identificate vizează nerespectarea deciziilor anterioare ale CCR și lipsa unei proporționalități reale a măsurilor propuse. Din perspectiva Consiliului, forma actuală a textului nu îndeplinește criteriile de conformitate cu normele constituționale, semnalând posibilitatea eșecului legislativ în cazul unei examinări la CCR.