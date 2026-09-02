Daniel Udrescu: Punctele cardinale ale României. Cum să supraviețuiești când toți vecinii te vor la cină

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 2 sept. 2026, 14:57

Istoria geopolitică a spațiului românesc poate fi rezumată printr-o regulă simplă de supraviețuire. Dacă trăiești la răscrucea marilor imperii, înveți să vorbești mai multe limbi, îți ții valizele pregătite și nu confunzi niciodată liniștea de astăzi cu pacea de mâine. De la exilul lui Ienăchiță Văcărescu și până la birocrația digitală a Bruxelles-ului, românii au practicat un sport național extrem de rafinat, diplomația supraviețuirii. Nu am învins întotdeauna imperiile. Uneori le-am plătit, alteori le-am servit, le-am lingușit sau le-am așteptat prăbușirea. Performanța istorică a fost că, după ce ele au dispărut, noi am rămas.

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