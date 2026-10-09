Daniel Udrescu: OCDE, ultimul aviz și premierul care își abandonează negocierile

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 oct. 2026, 14:31

România a obținut 24 dintre cele 25 de avize necesare aderării la OCDE, însă ultimul pas al negocierilor ridică semne de întrebare după desemnarea lui Luca Niculescu, coordonatorul procesului, pentru funcția de prim-ministru. Cine va prelua responsabilitatea pentru obținerea avizului final și cât au costat cele peste 100 de reforme invocate în acest parcurs? Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, analizează responsabilitățile instituționale, transparența costurilor și riscurile unei schimbări de coordonare înainte de încheierea procesului de aderare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu