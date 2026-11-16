Pensionarii și veteranii scapă de tichetele de călătorie pe hârtie. Reducerile și gratuitățile s-ar pute acorda direct pe baza talonului

Publicat 16 nov. 2026, 20:03 Actualizat 16 nov. 2026, 20:25 Sursă Realitatea.Net

Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea scăpa în curând de tichetele de călătorie tipărite pe hârtie, urmând ca identiifcarea să se facă în baza cuponului de pensie sau a legitimației. Camera Deputaților a adoptat, luni, în calitate de for decizional, un proiect de lege care modernizează sistemul de acordare a facilităților la transport.

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