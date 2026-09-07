Crește numărul împrumuturilor. Cât de greu se descurcă românii?

Publicat 7 sept. 2026, 18:21 Actualizat 7 sept. 2026, 18:29 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai mulți români ajung să se împrumute pentru a-și acoperi cheltuielile de zi cu zi. La Casele de Ajutor Reciproc din țară, numărul împrumuturilor crește de la o lună la alta. Pensiile abia acoperă traiul zilnic. Reprezentanții C.A.R spun că numărul celor care cer bani este în creștere, iar sumele pornesc de la doar câteva sute de lei.

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