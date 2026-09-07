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Crește numărul împrumuturilor. Cât de greu se descurcă românii?

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 sept. 2026, 18:21
Actualizat7 sept. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS

Tot mai mulți români ajung să se împrumute pentru a-și acoperi cheltuielile de zi cu zi. La Casele de Ajutor Reciproc din țară, numărul împrumuturilor crește de la o lună la alta. Pensiile abia acoperă traiul zilnic. Reprezentanții C.A.R spun că numărul celor care cer bani este în creștere, iar sumele pornesc de la doar câteva sute de lei.

Pensionarii, îngenuncheați de sărăcie

„E greu, e foarte greu ..am 75 de ani, până săptămâna trecută am lucrat, că nu mă ajung cu banii.”

„Am pensia foarte mică... 1.700 de lei după 30 și ceva de ani de muncă.”, zic oamenii.

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