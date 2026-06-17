Cine investește cel mai mult în România. Un singur stat controlează o cincime din banii străini din țara noastră

Țările de Jos rămân principalul investitor străin în România, consolidându-și poziția de lider în clasamentul investițiilor străine directe (ISD). Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României în iunie 2026, Olanda deține aproximativ 20% din totalul investițiilor străine din economie, cu un volum care depășește 15 miliarde de euro.
Această poziție confirmă relațiile economice solide dintre cele două state și rolul major pe care capitalul olandez îl joacă în dezvoltarea unor sectoare-cheie din economia românească.
Investiții de miliarde și creștere constantă în ultimul deceniu
Prezența investițiilor olandeze în România a crescut constant în ultimii ani, pe fondul stabilizării mediului fiscal și al accesului facil la piața unică europeană.
Companiile din Țările de Jos au vizat domenii cu potențial ridicat de dezvoltare, contribuind atât la modernizarea infrastructurii economice, cât și la introducerea unor standarde noi de management și tehnologie.
Aceste investiții au avut un efect direct asupra dezvoltării unor industrii strategice și asupra integrării României în lanțurile economice europene.
Unde se duc banii: energie, logistică și agricultură
Capitalul olandez este concentrat în special în trei sectoare majore.
Primul este energia regenerabilă și infrastructura energetică, unde au fost dezvoltate proiecte importante în zone precum Dobrogea și Moldova, în special în domeniul parcurilor eoliene și solare.
Al doilea sector major este logistica și transportul. Companiile olandeze au dezvoltat parcuri industriale și centre logistice în jurul marilor orașe, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, susținând astfel fluxurile comerciale și exporturile românești.
Al treilea domeniu important este agricultura și industria alimentară. România a devenit un punct de producție important pentru piața europeană, iar tehnologiile agricole aduse din Olanda au contribuit la creșterea productivității în sectoare precum horticultura și zootehnia.
Cum arată clasamentul marilor investitori străini
Pe lângă Olanda, alte state europene ocupă poziții importante în topul investițiilor străine directe din România.
Germania se află pe locul al doilea, cu investiții concentrate în industria auto și producția de componente, un sector esențial pentru exporturile românești.
Austria ocupă poziția a treia, având o prezență puternică în domeniul bancar și al utilităților.
Dintre investitorii non-europeni, Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important jucător, cu capital direcționat către tehnologie, servicii și industrie.
În ultimii ani, și investitorii din Asia, în special din China și Coreea de Sud, și-au extins prezența în România, atrași de costurile competitive și de poziția geografică strategică.
Bucureștiul atrage aproape jumătate din investiții
La nivel național, regiunea București-Ilfov concentrează peste 45% din totalul investițiilor străine directe.
Urmează județele Cluj, Timiș și Prahova, zone care au atras capital străin datorită infrastructurii în dezvoltare și disponibilității forței de muncă specializate.
Aceste regiuni au devenit poli economici importanți, cu un rol tot mai mare în atragerea de noi investiții.
Efectul asupra economiei și locurilor de muncă
Investițiile olandeze au generat direct și indirect peste 50.000 de locuri de muncă în România, atât în companiile cu capital străin, cât și în rețelele locale de furnizori.
În general, companiile olandeze oferă salarii peste media națională, ceea ce a contribuit la creșterea nivelului veniturilor în anumite sectoare economice.
Pe lângă impactul financiar, aceste companii au adus în România modele moderne de management, standarde ridicate de calitate și tehnologii avansate, cu efecte vizibile asupra profesionalizării unor industrii întregi.
Un partener economic strategic pentru România
Relația economică dintre România și Țările de Jos continuă să se consolideze, Olanda rămânând un actor central în peisajul investițiilor străine.
Prezența consistentă a capitalului olandez reflectă încrederea investitorilor internaționali în economia românească și în potențialul său de creștere pe termen lung.
Pentru atragerea de noi investiții, sunt esențiale menținerea stabilității fiscale, dezvoltarea infrastructurii și predictibilitatea legislativă, factori decisivi în strategiile marilor companii internaționale.