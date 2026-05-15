Cifre-șoc, ce își mai permit românii să cumpere după scumpiri. Realitatea bate și prognozele experților

Criza economică erodează puterea de cumpărare a românilor! Dacă în aprilie anul trecut cheltuielile totale ajungeau la 4.800 de lei, acum au sărit la 5.300 de lei pe lună. Asta înseamnă că o gospodărie a avut nevoie de 500 de lei în plus pe an ca să își permită același nivel de trai.

România este cea mai scumpă țară dintre toate celelalte țări ale Uniunii Europene, cu o inflație de 10,7%, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani.

Majoritatea românilor nu își permit un trai decent, însă statul din luna iulie a acestui an va majora salariul minim pe economie, creșterea fiind de doar 125 de lei, ceea ce înseamnă că cei 1,8 milioane de români care încasează la acest moment acest salariu în continuare nu își vor permite un trai decent, pentru că salariul ajunge la 2.699 de lei.

Datele arată că acele cheltuieli lunare pentru o singură persoană, și anume coșul minim de consum, depășesc suma de 5.000 de lei.