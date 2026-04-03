Cel mai mare retailer online din țara noastră a anunțat un val de concedieri
Magazin Emag
Cel mai mare retailer online din țara noastră a anunțat un val de concedieri. Sute de angajați urmează să își piardă locul de muncă, după ce vânzările au scăzut drastic, atât din cauza concurenței din partea site-urilor din China, cât și a scăderii puterii de cumpărare.
„Această reorganizare presupune reducerea echipei cu un procent de aproximativ 3%”, a transmis compania românească. Cei mai mulți dintre angajații vizați fac parte din departamentul de cercetare IT.
Conform surselor, contractele urmează să înceteze imediat după Paște, iar oamenii vor urma să primească patru salarii compensatorii.
Luna aceasta și uzina Dacia a demarat o nouă campanie de concedieri în masă, iar alți 1.200 de angajați își vor pierde locul de muncă.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News